"Власти" аннексированного Крыма решили "национализировать" кинотеатр IMAX в Ялте, утверждая, что он принадлежит бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Об этом заявил назначенный РФ "глава Госсовета Крыма" Владимир Константинов, пишут российские СМИ.

"IMAX – это Яценюк. Это не секрет, мы это знали давно. Сколько бы они ни прятались за разных резидентов, для нас все понятно. Принято решение о национализации, будет введена временная администрация", – заявил Константинов.

На предприятии уже введена "временная администрация". Сотрудников обещают не увольнять и платить зарплату. О том, что этот кинотеатр якобы принадлежит Яценюку в Крыму периодически заявляют с 2014 года.

Сам Яценюк этого никогда не подтверждал.

Согласно открытым данным, сеть "Планета кино", в которую до аннексии входил кинотеатр в Ялте, принадлежит компании "Триумф медиа групп", основателями и совладельцами которой являются Дмитрий Деркач и Федор Шпиг.

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе заявил, что к концу августа Украина освободит Крым.

Как писала "Страна", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также обещал включиться в эфир украинского канала с набережной в Ялте после освобождения Крыма.

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