Российские кинотеатры начали показывать фантастический блокбастер "Аватар: Путь воды", несмотря на санкции.

После ухода Disney с российского рынка фильм не мог появиться на нем официально, тем не менее он идет в кинотеатрах.

Как сообщают российские СМИ, в большинстве случаев указывается, что фильм в кинотеатрах показывает "сторонний арендодатель". При этом картину демонстрируют в высоком разрешении и с русским дубляжом.

В некоторых городах, включая Казань, Якутск и Красноярск, название фильма поменяли на "Сверхлюди". В других городах он идет под оригинальным названием.

Ранее правительство России опубликовало списки "параллельного импорта", то есть ввоза определенных товаров через третьи страны без разрешения правообладателя. В них значатся алкогольные напитки, игрушки, запчасти и другие товары, однако кинокартин в этих списках до сих пор нет.

Между тем в Украине кинотеатрам приходится возвращать зрителям тысячи билетов на новую картину "Аватар", так как сеансы срываются из-за отключений света и воздушных тревог. В очередях на возврат билетов стоят тысячи людей.