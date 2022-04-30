В сети появились первые кадры фильма Джеймса Камерона "Аватар: Путь воды" - продолжения знаменитого блокбастера 2010 года.

Как утверждается, при создании фильма использовались "прорывные технологии" для съемок под водой. Из-за этого процесс задержался на 6 лет - ждали, пока технологии отшлифуются. Еще на 2 года отсрочил выход на экраны ковид. Дата премьеры переносилась 8 лет.

Приблизительный бюджет второго "Аватара" - 250 миллионов долларов. Через 2 года ожидается премьера третьей части этой истории.

Напомним, ранее мы также сообщали о том, что сценарист и шоураннер политического триллера, сериала "Карточный домик" Бо Уиллимон планирует снять документальный фильм о военных преступлениях войск РФ в Буче.

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