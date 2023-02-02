Украина вряд ли сможет вернуть себе Крым в ближайшее время.

Такое мнение высказал высокопоставленный американский чиновник агентству Bloomberg.

По его словам, украинская власть сосредоточена на более неотложных и весьма сложных целях.

При этом, как сказали несколько официальных лиц из США и ЕС, у Украины могут появиться шансы вернуть Крым, если российские военные поставки будут прекращены.

"Перед этим Россия может попытаться оттеснить украинские силы как можно дальше на север, подальше от Крыма... Но если к концу лета Украине удастся вернуть себе территорию на юге в районе Мелитополя и разделить российские рубежи между Крымом и востоком страны, Киев подготовит почву для нескольких трудных месяцев для Путина и его сил", – пишет издание.

Ранее Politico со ссылкой на доклад Пентагона в Конгрессе США написала, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем.

Издание Foreign Affairs опубликовало мнения экспертов, считающих, что Украина может освободить Крым.