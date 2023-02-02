Издание Foreign Affairs опубликовало мнения экспертов, считающих, что Украина может освободить Крым.

Так, экс-директор по европейским делам Совета национальной безопасности США полковник Александр Виндман считает, что, сдержав российские войска в Херсонской, Донецкой и Луганской областях, а также на севере Донецкой области, Украина сможет освободить Запорожскую область и юг Донбасса, чтобы выйти на побережье Азовского моря, разрушая российский сухопутный коридор.

"Украинской армии также предстоит уничтожить Керченский мост, соединяющий Россию с Крымом и позволяющий Москве обеспечивать свои войска. Без мостов, автомобильных и железных дорог в Крым Кремлю придется перейти на обеспечение войск через море. Но баржи и паромы не смогут удовлетворить российские логистические нужды... Если Украина добьется успеха в этой начальной фазе операции, ей потребуется провести сухопутные и десантные атаки, чтобы закрепиться в Крыму", – считает Виндман.

Аналогичный сценарий видит и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

"Украина, если получится, в весенне-летнем наступлении этого года разорвёт сухопутный мост из самой России в Украину. Тогда Россия станет зависеть от моста через Керченский пролив для снабжения Крыма. Если они смогут снова снести мост или его часть, Россия станет полагаться на паромы. И тогда нужно будет лишить Россию и этой возможности. Всё это очень, очень сложные действия и операции. Если Украина сможет полностью изолировать Крым и если у неё будут высокоточные боеприпасы с большей дальностью, она сможет начать обстреливать штабы Черноморского флота, разные авиабазы, разные морские порты и все остальное, а затем в какой-то момент времени либо войти на землю Крыма, либо совершить какое-то другое действие в другом направлении", – сказал Петреус.

Тем временем сегодня Politico со ссылкой на доклад Пентагона в Конгрессе США написала, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем.

На днях западные эксперты оценивали, сможет ли Украина пойти на территориальные уступки России.