Резников пообещал, что Украина не станет бить ракетами большей дальности по территории России
Министр обороны Резников пообещал, что Украина не будет бить ракетами большей дальности по территории России.
Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
'Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы обстреливаем только российские подразделения на временно оккупированной украинской территории", – заявил Резников.
Ранее прогнозы о грядущей отставке нынешнего министра обороны Алексея Резникова подтвердила народный депутат Марьяна Безуглая.
В Фейсбуке она поместила анонс того, чем собирается заняться парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Под первым номером в списке мероприятий идет "Новый министр - слушания". И хотя профиль министра не указан, учитывая специфику комитета, резонно предположить, что речь идет именно о министре обороны.
Напомним, что народный депутат Ярослав Железняк предсказывал замену Резникова главой Главного управления разведки Кириллом Будановым.
Сам Резников на пресс-конференции в Киеве уже прокомментировал слухи о своей отставке. И дал понять, что готов к переходу на другую должность, если так решит Зеленский.
Мы писали о возможной отставке Алексея Резникова ещё в минувшую среду.