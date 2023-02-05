Министр обороны Резников пообещал, что Украина не будет бить ракетами большей дальности по территории России.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

'Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы обстреливаем только российские подразделения на временно оккупированной украинской территории", – заявил Резников.

Ранее прогнозы о грядущей отставке нынешнего министра обороны Алексея Резникова подтвердила народный депутат Марьяна Безуглая.

В Фейсбуке она поместила анонс того, чем собирается заняться парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Под первым номером в списке мероприятий идет "Новый министр - слушания". И хотя профиль министра не указан, учитывая специфику комитета, резонно предположить, что речь идет именно о министре обороны.

Напомним, что народный депутат Ярослав Железняк предсказывал замену Резникова главой Главного управления разведки Кириллом Будановым.

Сам Резников на пресс-конференции в Киеве уже прокомментировал слухи о своей отставке. И дал понять, что готов к переходу на другую должность, если так решит Зеленский.

Мы писали о возможной отставке Алексея Резникова ещё в минувшую среду.