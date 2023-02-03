Стало известно, куда достанут дальнобойные ракеты GLSDB, которые США дают Украине в рамках нового пакета военной помощи.

Соответствующую инфографику опубликовало агентство Reuters.

На ней приведена карта с зоной поражения в результате удара GLDSB. Она составляет 150 километров (изображена более темным коралловым цветом, более светлым его оттенком нарисована зона поражения HIMARS). Ракеты смогут достать, в частности, до Бердянска, Мариуполя и северной части Крыма.

Ранее "Страна" перечисляла, что еще войдет в новый пакет кроме дальнобойных ракет. Помимо прочего, это дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды и дополнительные 120-мм минометные мины.

В январе в Пентагоне заявляли, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию в аннексированном Крыму.

А сейчас представитель Минобороны США сказал, что Киев самостоятельно примет решение о том, атаковать ли Крым дальнобойными снарядами GLSDB, которые вошли в новый пакет помощи США для Украины.