Тяжелые бои на фронте, пакет военной помощи от США и решения саммита с Евросоюзом. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 3 февраля.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил, что ситуация на фронте остается тяжелой, особенно в Донецкой области. При этом поблагодарил 10 горную штурмовую бригаду за успешное контрнаступление в Донецкой области.
- Сообщил, что СНБО приняло новые решения о санкциях "против тех, кто работает на российскую агрессию". Указы уже подготовлены.
- Рассказал о саммите Украина - ЕС, где были приняты решения, приближающие Украину к Европе. По его словам, есть понимание, что переговоры о вступлении в Евросоюз могут начаться уже в этом году, также готовится углубление интеграции украинского бизнеса в европейский рынок. Кроме того, европейцам были переданы украинские предложения к десятому пакету санкций.
- Сообщил о разговоре с министром обороны Польши, которая начала готовить украинских военных на танках "Леопард".
- Поблагодарил президента США Джо Байдена за новый пакет военной помощи.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что россияне хотят реванша в конце февраля - начале весны: они хотят забрать восток Украины.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский пообещал Западу освободить территории Донбасса после поставок дальнобойного оружия.
Также "Страна" рассказывала, что сегодня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в новый пакет помощи США для Украины войдут ракеты GLSDB дальностью до 150 км.
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