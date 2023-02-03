Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 3 февраля.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что ситуация на фронте остается тяжелой, особенно в Донецкой области. При этом поблагодарил 10 горную штурмовую бригаду за успешное контрнаступление в Донецкой области. Сообщил, что СНБО приняло новые решения о санкциях "против тех, кто работает на российскую агрессию". Указы уже подготовлены. Рассказал о саммите Украина - ЕС, где были приняты решения, приближающие Украину к Европе. По его словам, есть понимание, что переговоры о вступлении в Евросоюз могут начаться уже в этом году, также готовится углубление интеграции украинского бизнеса в европейский рынок. Кроме того, европейцам были переданы украинские предложения к десятому пакету санкций. Сообщил о разговоре с министром обороны Польши, которая начала готовить украинских военных на танках "Леопард". Поблагодарил президента США Джо Байдена за новый пакет военной помощи.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что россияне хотят реванша в конце февраля - начале весны: они хотят забрать восток Украины.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский пообещал Западу освободить территории Донбасса после поставок дальнобойного оружия.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в новый пакет помощи США для Украины войдут ракеты GLSDB дальностью до 150 км.