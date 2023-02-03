Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 3 февраля.

Главное из заявлений президента:

  1. Сообщил, что ситуация на фронте остается тяжелой, особенно в Донецкой области. При этом поблагодарил 10 горную штурмовую бригаду за успешное контрнаступление в Донецкой области.
  2. Сообщил, что СНБО приняло новые решения о санкциях "против тех, кто работает на российскую агрессию". Указы уже подготовлены.
  3. Рассказал о саммите Украина - ЕС, где были приняты решения, приближающие Украину к Европе. По его словам, есть понимание, что переговоры о вступлении в Евросоюз могут начаться уже в этом году, также готовится углубление интеграции украинского бизнеса в европейский рынок. Кроме того, европейцам были переданы украинские предложения к десятому пакету санкций.
  4. Сообщил о разговоре с министром обороны Польши, которая начала готовить украинских военных на танках "Леопард".
  5. Поблагодарил президента США Джо Байдена за новый пакет военной помощи.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что россияне хотят реванша в конце февраля - начале весны: они хотят забрать восток Украины.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский пообещал Западу освободить территории Донбасса после поставок дальнобойного оружия.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в новый пакет помощи США для Украины войдут ракеты GLSDB дальностью до 150 км

 

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