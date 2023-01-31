Президенту США Джо Байдену будет трудно добиться от конгресса согласования новой военной и экономической помощи для Украины в случае затягивания конфликта.

Об этом заявил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол в колонке для Foreign Affairs.

По его мнению, такого развития событий следует ожидать, если боевые действия затянутся до конца года "без значимых побед украинцев".

"Затянувшаяся война также связана с риском потери общественной поддержки в США и Европе. В конце 2022 года Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине на 45 миллиардов долларов. Он включал финансирование военной помощи США до конца этого года, в том числе новые системы вооружения, такие как ATACM и истребители, если им будет дан зеленый свет. Но теперь, когда Палата представителей находится под контролем республиканцев, будущих ассигнований может быть меньше. Если война затянется до конца года без крупных украинских побед, администрация Байдена будет изо всех сил пытаться добиться от конгресса продления нового пакета военной и экономической помощи, тем более что президентская предвыборная кампания накаляется из-за Дональда Трампа, который не является сторонником помощи Украине. Дебаты о помощи обострятся и в европейских столицах, если в 2023 году произойдут лишь незначительные изменения на поле боя", - пишет дипломат.

В той же колонке он сообщал, что Владимир Зеленский в обмен на возможную поставку американских истребителей F-16 может подписать обязательство не использовать их для ударов по целям на территории России.

Между тем 20 января Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму около $2,5 млрд.