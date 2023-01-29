Армия Германии из-за помощи Украине сейчас находится в самом плачевном состоянии, чем когда-либо.

Об этом пишет The Economist.

Приводятся слова ее командующего Альфонса Майса в день нападения России на Украину: "Бундесвер, армия, которой мне разрешено командовать, более или менее истощен. Мы все это предвидели, но не смогли донести свои аргументы, сделать и реализовать выводы из аннексии Крыма. Это не очень хорошо! Я сыт по горло!".

Спустя почти год вооруженные силы Германии истощены еще более из-за комплекта, который они отправляют в Украину, пишет The Economist. Их запаса боеприпасов хватило бы всего на несколько дней, а не на 30, как рекомендовало НАТО. Радиооборудованию, используемому в войсках, уже 40 лет, оно аналоговое, поэтому его легко сигналы перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma только 150 находятся в рабочем состоянии. Согласно декабрьскому отчету генерального инспектора вооруженных сил Эберхарда Цорна, у Бундесвера не хватает даже лейкопластырей.

Издание добавляет, что Германия заказала 35 истребителей F-35, но получит их только в 2027 году.

Напомним, на днях Германия отправила Украине новый пакет военной помощи с ракетами для ПВО IRIS-T. В пакет также вошли: 13 грузовиков, 2 тяжелых грузовика, 12 седельных тягачей и четыре полуприцепа, 12 машин для охраны границы, 2 пикапа.

Тем временем война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.

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