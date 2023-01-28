Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к немцам со специальным видеообращением, в котором пообещал, что война в Украине не приблизиться к границам Германии.

Об этом пишет Bild.

"Вести ответственную политику во времена, когда рядом с нами идет такая страшная война", - так Шольц сформулировал свою задачу.

По словам Шольца, немцы хотят, чтобы война не приближалась, а правительство и канцлер действовали предусмотрительно.

"Это мое обещание вам", - заявил канцлер.

Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат в Украину.

Это заявление прозвучало после того как Германия приняла решение передать Украине свои танки "Леопард". Это вызвало критику оппозиции и обвинения в адрес Шольца в том, что он втягивает ФРГ в войну.

Тем временем война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу тем временем пытаются закручивать гайки по мобилизации.

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