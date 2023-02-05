Народный депутат Ярослав Железняк анонсировал ряд кадровых изменений во власти.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, о кадровых изменениях рассказал вчера на Согласительном совете Рады спикер Руслан Стефанчук.

Финальный список должны утвердить на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером.

Министр обороны Алексей Резников может перейти на работу в Министерство стратегических отраслей промышленности, а нынешний его руководитель Павел Рябикин потеряет эту должность.

Вместо Резникова на место главы Минобороны обсуждается кандидатура главы военной разведки Кирилла Буданова.

Также, по данным Железняка, Игоря Клименко и Василия Малюка Рада может утвердить главами МВД и СБУ (сейчас они и.о.).

Ранее мы писали, что на фоне вынесения подозрений ряду чиновников Минобороны Украины и продолжающего скандала с закупками по завышенным ценам продуктов питания для ВСУ, в политических кругах стали курсировать слухи о скорой отставке министра обороны Алексея Резникова.

Сейчас источники "Страны" во власти не дают единой картины относительно перспектив Резникова. Часть источников информацию о его отставке опровергает, часть подтверждает. Некоторые полагают, что Резникова могут сделать министром юстиции.

Кроме того, на днях на фоне скандала с государственными закупками в Министерстве обороны на сайте президента появилась петиция за отставку министра обороны Алексея Резникова.

Тем временем война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".