На фоне скандала с государственными закупками в Министерстве обороны на сайте президента появилась петиция за отставку министра обороны Алексея Резникова.

"Немедленно освободить от должности министра обороны Резникова, как должностного лица, далекого от понимания, что такое армия и его обороноспособность, неспособность навести порядок в Министерстве обороны и попытки прикрыть невиданные хищения средств из бюджета министерства разоблаченного журналистами", - говорится в петиции.

Напомним, что крупный коррупционный скандал сейчас раскручивается в Минобороны. Журналисты выяснили, что военное ведомство закупает продовольствие для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

"Страна" рассказывала, что в Минобороны назвали "умышленными манипуляциями" данные журналистов о коррупции при закупках продуктов для ВСУ.

Позже Резников заявил, что Украине возвращают общественный контроль над закупками продуктов и топлива для армии. По его словам, на сайте Минобороны, а позже и на Prozorro, будут публиковать информацию о соответствующих контрактах.

Кроме того, на днях о подозрении сообщили уволенному замминистра обороны, которого подозревают в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции. Подозреваемый отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

Мы подробно анализировали скандал с госзакупками и совпавшую с ним волну отставок.