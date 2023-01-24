В оборонном комитете Верховной Рады вслед за Министерством обороны Украины опровергают завышение расценок при закупке продуктов для армии.

Об этом заявил глава комитета Александр Завитневич в эфире телемарафона.

"Мы все видели контракт, и та цифра, которая была указана (в расследовании "Наших грошей") не соответствует действительности. Поэтому говорить о том, что у нас покупают куриные яйца в два или три раза дороже, чем на рынке, это неправильно. В контракте совсем другая цифра", – сказал Завитневич.

Он призвал дождаться экспертизы и расследования правоохранительных органов и не делать преждевременных выводов.

Ранее в проекте "Наши гроши" заявили, что никаких технических ошибок в документах, о которых шла речь в расследовании, нет.

Также "Страна" рассказывала, что в Минобороны назвали "умышленными манипуляциями" данные журналистов о коррупции при закупках продуктов для ВСУ.

Напомним, комитет Рады по нацбезопасности и обороне пообещал перепроверить предприятия, которые оказывают услуги по закупке продуктов питания для ВСУ.