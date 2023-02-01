В ГБР раскрыли подробности подозрения уволенному замминистра обороны, которого подозревают в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции. Подозреваемый отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ГБР.

"Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн. Все договоры заключались по полной предоплате", - заявили в ГБР.

В ГБР не называют фамилии подозреваемого.

Однако "Страна" писала, как 24 января после обнаружения завышений цен в продуктовых закупках Минобороны уволили замминистра Вячеслава Шаповалова. Сегодня СМИ сообщили, что он получил подозрение в действиях, "которые привели к тому, что отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на более чем 1 млрд грн".

"Ошибки" в пищевых контрактах ранее признал министр обороны Резников. После скандала он обещал вернуть общественный контроль над закупками продуктов и топлива для ВСУ.