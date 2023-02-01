На фоне вынесения подозрений ряду чиновников Минобороны Украины и продолжающего скандала с закупками по завышенным ценам продуктов питания для ВСУ, в политических кругах стали курсировать слухи о скорой отставке министра обороны Алексея Резникова.

Собственно, к ней, связанные с западными структурами активисты, начали призывать сразу после публикаций о злоупотреблениях при закупках.

Сейчас источники "Страны" во власти не дают единой картины относительно перспектив Резникова. Часть источников информацию о его отставке опровергает, часть подтверждает. Некоторые полагают, что Резникова могут сделать министром юстиции.

То, как разрешится ситуация с Резниковым будет показательно с точки зрения дальнейшего развития ситуации в Украине, полагают источники "Страны" в политических кругах.

"Резников - очень важная фигура. Это близкий к Ермаку человек, через которого власть контролирует процессы в военной сфере. Это во-первых. А, во-вторых, Резников - эффективный коммуникатор с США. Через него Банковая всегда может донести американцам свою точку зрения на военные вопросы. Если его отправят в отставку, это будет удар и по Ермаку, и по влиянию Банковой на процессы в военной сфере", - говорит источник.

Подробнее о текущем политраскладе в Украине мы писали в отдельном материале.