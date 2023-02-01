Кабмин официально заявил о смене руководства украинской таможни и принял еще ряд кадровых решений
Кабмин официально заявил о смене руководства украинской таможни, о котором ранее сообщалось неофициально. Вместо Вячеслава Демченко и.о. главы таможни стал Сергей Звягинцев. Уволен также первый заместитель главы таможенной службы Александр Щуцкий.
Об этом в соцсетях сообщили представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Ещё один заместитель главы таможни - Руслан Черкасский - отстранен от исполнения обязанностей из-за дисциплинарного производства.
Также Кабмин уволил:
- Юрия Сотника с должности первого замглавы государственного агентства лесных ресурсов;
- Андрея Лордкипанидзе с должности замглавы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
Вместо Лордкипанидзе и.о. главы ведомства стала Ольга Шевченко.
Как указано на сайте ГТСУ, у Звягинцева три высших образования в сферах экономики, права, в частности, получил квалификацию магистра международного менеджмента. Общий стаж работы - более 17 лет.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал масштабные увольнения в руководстве украинской таможни.
Напомним, "Страна" сообщала, что на следующей неделе Рада утвердит Малюка в должности главы СБУ.
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