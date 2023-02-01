По информации источников "Страны" в парламенте, в ближайшее время и.о главы СБУ Василия Малюка Верховная Рада утвердит в должности главы СБУ.

"Ждём назначения на следующей неделе", - сообщил источник "Страны".

Напомним, предыдущего главу СБУ Ивана Баканова Верховная Рада сняла с должности в июле 2022 года.

В отдельном материале "Страна" подробно рассказывала, почему он лишился должности.

После отстранения Баканова в июле 2022-го президент Украины Владимир Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ его первого заместителя Василия Малюка. Как сообщалось, он присутствовал при задержании по обвинению в госизмене экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича (об этом громкой истории мы рассказывали в отдельном материале) и имеет прямую коммуникацию с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В ноябре 2022 года нардепы от "Слуги народа", с которыми поговорила "Страна", заявили, что если кандидатура Малюка будет внесена в Раду, голосов за его назначение хватит.