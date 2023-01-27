Мустафу Найема назначили главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил глава Министерства развития громад, территорий и инфраструктур Александр Кубраков.

До сегодняшнего назначения Найем занимал пост заместителя Кубракова.

В качестве задач нового агентства Кубраков назвал подготовку "стратегического плана послевоенного восстановления".

"Ключевые задачи, поставленные перед руководителем Агентства: запустить фактическую работу с первыми объектами восстановления, отработать механизм взаимодействия с донорами – правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями, скоординировать запросы от регионов относительно приоритетных проектов восстановления", - написал Кубраков.

Интересно, что в числе заслуг Найема в качестве своего заместителя в Мининфраструктуры Кубраков назвал запуск системы "Шлях", которая сейчас, по данным правоохранительных органов, является одной из основных коррупционных схем по организации выезда за границу мужчин призывного возраста.

Ране мы также писали, что заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку на фоне коррупционного скандала с его коллегой Василием Лозинским, которого задержало НАБУ.

Напомним, первый замминистра инфраструктуры, развития громад и территорий Василий Лозинский был задержан детективами НАБУ при получении взятки в 400 тысяч долларов.

После задержания Лозинского оперативно уволили с должности.