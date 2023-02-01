Кабмин уволил руководящий состав таможни: и.о. главы таможни Вячеслава Демченко и его замов - Александра Щуцкого и Руслана Черкасского.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ранее это увольнение анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

И.о. главы таможни будет заместитель главы Сергей Звягинцев.

Напомним, "Страна" сообщала, что на следующей неделе Рада утвердит Малюка в должности главы СБУ.

Также сообщалось, что сегодня проходили обыски у Коломойского и Авакова, начальника налоговой Киева, экс-директора Департамента закупок Минобороны.

Кроме того, по данным "Страны", следственные действия проводили вчера у нардепа Столара.

Ранее Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных администраций и уволил Кирилла Тимошенко с поста замглавы Офиса президента. Вчера президент пообещал новые отставки.

Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

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