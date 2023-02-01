Сегодня будет уволено все руководство украинской таможни - Арахамия
Сегодня, 1 февраля, будет уволено все руководство украинской таможни, включая начальника Руслана Демченко.
Об этом пишет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в телеграм-канале.
Арахамия обещал информировать общественность об анонсированных посадках и перечислил ряд проводимых действий, связанных с ними:
- обыски в налоговой;
- вручение сообщений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;
- обыски у Коломойского по "Укрнафте";
- целая серия негласных следственных действий;
- обыски у Авакова;
- обыски у Столара;
- увольнение всего руководящего состава таможни.
Бизнесмен Сеяр Куршутов уточняет, что будет уволен глава таможни Руслан Демченко и его заместители Руслан Черкасский и Александр Щуцкий.
И.о главы таможни, по его данным, станет Сергей Звягинцев.
Напомним, ранее мы писали о том, что во время обыска у начальницы налоговой Киева обнаружили "список желаний".
Также сообщалось, что СБУ проводит обыски у экс-директора Департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, а о подозрении сообщили также и другим чиновникам.