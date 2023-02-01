Сегодня, 1 февраля, будет уволено все руководство украинской таможни, включая начальника Руслана Демченко.

Об этом пишет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в телеграм-канале.

Арахамия обещал информировать общественность об анонсированных посадках и перечислил ряд проводимых действий, связанных с ними:

обыски в налоговой;

вручение сообщений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;

обыски у Коломойского по "Укрнафте";

целая серия негласных следственных действий;

обыски у Авакова;

обыски у Столара;

увольнение всего руководящего состава таможни.

Бизнесмен Сеяр Куршутов уточняет, что будет уволен глава таможни Руслан Демченко и его заместители Руслан Черкасский и Александр Щуцкий.

И.о главы таможни, по его данным, станет Сергей Звягинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время обыска у начальницы налоговой Киева обнаружили "список желаний".

Также сообщалось, что СБУ проводит обыски у экс-директора Департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, а о подозрении сообщили также и другим чиновникам.