Экс-глава Управления разведки Государственной пограничной службы Вячеслав Демченко назначен временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы. Этот пост он занял вместо уволенного Павла Рябикина, назначенного накануне министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщается на правительственном портале.

"Возложить временно с 5 ноября 2021 года до назначения в установленном порядке председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной Службы Демченко Вячеслава Вадимовича", - говорится в документе.

Напомним, источники говорят, что Вячеслав Демченко - человек влиятельного соратника президента Владимира Зеленского из Харькова Вадима Слюсарева, которого называют негласным куратором Харьковской области от "Слуги народа". "Страна" подробно разбиралась в масштабных кадровых перестановках в Кабмине.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин назначил временного руководителя Государственной экологической инспекции.

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