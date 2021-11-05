Кабмин назначил временного руководителя Государственной экологической инспекции
Кабинет министров назначил Дмитрия Зарубу на должность временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной инспекции Зарубу Дмитрия Васильевича", - говорится в сообщении.
Напомним, 3 ноября Кабмин уволил с должности главу Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного.
Отметим, что Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года. А до этого он был заместителем генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой". В 2019 году он объяснял планы властей столицы заменить легендарные киевские каштаны неприхотливыми платанами.
Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин возложил обязанности министра экологии на заместителя Абрамовского.
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