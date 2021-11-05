Кабинет министров назначил Дмитрия Зарубу на должность временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной инспекции Зарубу Дмитрия Васильевича", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 ноября Кабмин уволил с должности главу Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного.

Отметим, что Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года. А до этого он был заместителем генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой". В 2019 году он объяснял планы властей столицы заменить легендарные киевские каштаны неприхотливыми платанами.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин возложил обязанности министра экологии на заместителя Абрамовского.

Также мы сообщали, что после увольнения пяти министров Бойко призвал Кабмин уйти в отставку в полном составе.