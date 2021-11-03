Кабмин возложил обязанности министра экологии на заместителя Абрамовского
В среду, 3 ноября, Кабинет министров Украины временно возложил обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, которого Рада отправила в отставку, на Стрельца Руслана Александровича (заместителя экс-министра экологии Абрамовского по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации).
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале.
Кроме того, правительство приняло ряд других кадровых решений.
Кабинет министров уволил:
- Авраменко Екатерину Валентиновну с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
- Канцурака Виктора Васильевича с должности заместителя председателя Государственной экологической инспекции Украины
- Малеваного Андрея Николаевича с должности председателя Государственной экологической инспекции Украины
Кабинет министров назначил:
- Канцурака Виктора Васильевича государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
- Зборовского Евгения Сергеевича председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте
- Лоссовского Игоря Евгеньевича заместителем председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести
- Лактионову Татьяну Юрьевну заместителем председателя Национальной социальной сервисной службы Украины
Кабинет министров согласовал кандидатуры:
- Самининой Ольги Валерьевны на должность директора государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт"
- Медведика Александра Федоровича на должность директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт"
Кроме того, Кабмин согласовал назначение Бирюкова Андрея Витальевича заместителем председателя Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначил Бобровицкого Александра Михайловича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области.
Напомним, 3 ноября Верховная Рада Украины рассмотрела увольнение сразу пяти министров.
Также "Страна" подробно разбиралась, каких министров и почему хотят поменять "слуги народа".