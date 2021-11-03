Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок. Фото: facebook.com/KabminUA

В среду, 3 ноября, Кабинет министров Украины временно возложил обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, которого Рада отправила в отставку, на Стрельца Руслана Александровича (заместителя экс-министра экологии Абрамовского по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации).

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале.

Кроме того, правительство приняло ряд других кадровых решений.

Кабинет министров уволил:

  • Авраменко Екатерину Валентиновну с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
  • Канцурака Виктора Васильевича с должности заместителя председателя Государственной экологической инспекции Украины
  • Малеваного Андрея Николаевича с должности председателя Государственной экологической инспекции Украины

Кабинет министров назначил:

  • Канцурака Виктора Васильевича государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
  • Зборовского Евгения Сергеевича председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте
  • Лоссовского Игоря Евгеньевича заместителем председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести
  • Лактионову Татьяну Юрьевну заместителем председателя Национальной социальной сервисной службы Украины

Кабинет министров согласовал кандидатуры:

  • Самининой Ольги Валерьевны на должность директора государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт"
  • Медведика Александра Федоровича на должность директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт"

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Бирюкова Андрея Витальевича заместителем председателя Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначил Бобровицкого Александра Михайловича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области.
 

Кадровые перестановки в Кабмине. Скриншот из телеграм-канала Гончаренко

Кадровые перестановки в Кабмине. Скриншот из телеграм-канала Гончаренко

Напомним, 3 ноября Верховная Рада Украины рассмотрела увольнение сразу пяти министров

Также "Страна" подробно разбиралась, каких министров и почему хотят поменять "слуги народа".

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