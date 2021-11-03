В среду, 3 ноября, Кабинет министров Украины временно возложил обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, которого Рада отправила в отставку, на Стрельца Руслана Александровича (заместителя экс-министра экологии Абрамовского по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации).

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале.

Кроме того, правительство приняло ряд других кадровых решений.

Кабинет министров уволил:

Авраменко Екатерину Валентиновну с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины

Канцурака Виктора Васильевича с должности заместителя председателя Государственной экологической инспекции Украины

Малеваного Андрея Николаевича с должности председателя Государственной экологической инспекции Украины

Кабинет министров назначил:

Канцурака Виктора Васильевича государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины

Зборовского Евгения Сергеевича председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте

Лоссовского Игоря Евгеньевича заместителем председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести

Лактионову Татьяну Юрьевну заместителем председателя Национальной социальной сервисной службы Украины

Кабинет министров согласовал кандидатуры:

Самининой Ольги Валерьевны на должность директора государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт"

Медведика Александра Федоровича на должность директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт"

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Бирюкова Андрея Витальевича заместителем председателя Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначил Бобровицкого Александра Михайловича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области.



Напомним, 3 ноября Верховная Рада Украины рассмотрела увольнение сразу пяти министров.

Также "Страна" подробно разбиралась, каких министров и почему хотят поменять "слуги народа".