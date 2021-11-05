Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева. Причиной этого решения он назвал затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале, в пятницу, 5 ноября.

"У нас нет времени слушать очередные обещания или жалобы и сетования на какие-то проблемы. Поэтому, уверен, нужно менять менеджера проекта. И я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим автодвижение в конце этого года - Александра Густелева", - говорится в сообщении Кличко.

Мэр столицы добавил, что утром сегодня был на объекте. По его словам, там мало что происходит.

"Все, что было нужно, чтобы завершить работу по запуску автомобильного движения, было обеспечено. И финансово, и организационно. При этом заместитель, отвечающий за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на объект, что все делается и движется к завершению. Я сегодня поехал туда сам и увидел, что картина - не радужная", - написал Кличко.

Справка. Густелев был назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации 24 февраля 2020 года.

Отметим, на строительство Подольско-Воскресенского моста в этом году было выделено 716,8 млн грн из спецфонда бюджета столицы, еще 156 млн грн - из средств местного бюджета, и 560 млн грн - субвенции. По состоянию на январь 2021 года проект был реализован на 82%. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию был заявлен на декабрь 2024 года.

Напомним, в сентябре Кличко уволил начальника Генплана Киева и обвинил его в затягивании сдачи проекта.

Также мы писали, что весной мэр Киева освободил от должности своего заместителя Слончака.