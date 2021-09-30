Мэр Киева Виталий Кличко освободил от должности начальника Коммунальной организации "Киевгенплан" Сергея Броневицкого. Причиной послужило затягивание подачи соответствующего проекта.

Цитирует Виталия Кличко пресс-служба КГГА на своем сайте.

"Сергей Петрович (Броневицкий - Ред.), я уже не первый раз слышу о каких-то проблемах, обязательствах. Я помню, как в 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекта Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждениям…Уже завершается 2021. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение освободить вас от должности", - сказал Кличко.

Вместе с тем, городской голова поручил главному архитектору столицы Александру Свистунову и заместителю председателя КГГА Петру Оленичу оперативно заняться Генпланом Киева.

По словам Кличко, на сегодняшний день на финальном этапе находится актуализация проекта Генплана города. Раздел, касающийся сохранения и охраны историко-культурного наследия согласован Минкультом. Материалы проекта направлены в Министерство развития громад и территорий Украины.

По словам мэра, в проекте Генплана предусмотрено прекращение хаотичной застройки столицы, ограничения на строительство высоких зданий в историческом центре города.

Кроме того, в проекте описано строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину, строительство вокзала на Выдубичах, строительство перехватывающих паркингов возле станций метро и на въездах в город.

Напомним, в декабре 2019 года Виталий Кличко вместе с экспертами представил новый генеральный план столицы в рамках форума "Будущее Киева".

Как ранее говорил Броневицкий, проект генплана определяет направления развития столицы на ближайшие 7 лет и на перспективу в 20 лет. Это касается строительства детских садов, школ, создание зеленых зон, инженерных сетей, объектов транспортной инфраструктуры города.