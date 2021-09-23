В четверг, двадцать третьего сентября, на заседании Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко призвал депутатов проголосовать за назначение его замом экс-начальника полиции города Андрея Крищенко.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

По словам Кличко, депутаты Киевского городского совета должны рассмотреть сегодня вопрос о назначении нового заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправления. Мэр призвал поддержать кандидатуру Андрея Крищенко.

Напомним, Андрей Крищенко подал в отставку с поста начальника полиции столицы в начале августа текущего года, спустя всего 3 недели после увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова. Крищенко руководил киевской полицией в течение шести лет - с конца 2015 года.

Также мы писали о том, что в Министерстве внутренних дел удовлетворили рапорт об отставке главы полиции Киева Крищенко 11 августа, спустя неделю после того, как он подал в отставку.

Кроме того, сообщалось, что после Крищенко столичную полицию возглавил Иван Выговский, который ранее работал в Полтаве и в Николаеве.