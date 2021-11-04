Фракция "Слуга народа" планирует сменить руководителей еще двух министерств. Новые отставки в Кабмине состоятся не ранее, чем через полгода.

Об этом сообщил в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг, 4 ноября.

В кулуарах Рады Арахамия рассказал, что в фракции приняли решение о еще двух отставках министров, но фамилии их пока не называются.

По словам Давида Арахамии, вопрос новых отставок будет рассматриваться где-то через полгода.

Арахамия рассказал о вероятных новых отставках министров. Источник: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада Украины отправила в отставку главу Министерства обороны Андрея Тарана. "За" проголосовал 341 народный депутат. На его пост назначен бывший министр по делам оккупированных территорий Алексей Резников. Главной задачей Резникова станут выступления с разными заявлениями на военную тему перед публикой, с чем были большие проблемы у Тарана.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины поддержала увольнение первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко. Свои голоса за это решение отдали 320 депутатов. Любченко занимал должность министра экономики с 19 июня 2020 года.