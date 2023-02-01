Источник "Страны" близкий к таможне рассказал о подоплёке отставок ее руководства и о том, кто может стать новым главой. По его данным, среди рассматриваемых кандидатов - Маси Найем - брат руководителя Агентства по восстановлению Украины Мустафы Найема, получивший тяжелое ранение на фронте.

"Руководство таможни убирают потому, что оно стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов. Это инициатива Зеленского.

Александр Щуцкий - человек главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Второй кадр - Руслан Черкасский, его до последнего времени считали непотопляемым. Но он попал в скандал со своей машиной "Бентли".

Вячеслав Демченко - это маловлиятельная личность. Также как и новый и.о. Звягинцев. Звягинцева в свое время Рябикин (бывший глава таможни - Ред.) привел, но в таможенной кухне он так и не разобрался.

Сейчас обсуждают несколько кандидатур на должность главы таможни - Маси Найема, зама Кубракова Васькова и экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля. И это не окончательный список. Могут появиться еще кандидаты.

Но стратегически ничего не поменяется. Схемы останутся те же, просто нужны новые лица на таможне, менее токсичные и менее наглые", - говорит источник.

Напомним, ранее Мустафу Найема назначили главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Также сообщалось, что в СБУ прокомментировали сегодняшние масштабные обыски в Украине.