Адвокат и доброволец Маси Найем дал первое интервью после ранения и потери глаза в начале июня. Он рассказал, что они искали локацию для понтонной переправы через реку, когда наехали на мину. При том мину не российскую.

Об этом брат замминистра инфраструктуры Мустафы Найема рассказал в интервью "Телевидению Торонто".

По словам Найема, осколок от мины сломал ему кость, которая держала мозг. Врачи заменили ее титановой пластиной и сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

А вот раненный вместе с ним побратим до сих пор находится в больнице.

Найем рассказал и подробности операции, в ходе которой они наехали на мину. Они вдвоем искали, где можно построить понтонную переправу через реку Северский Донец в случае, если российские солдаты разрушат мост.

"Мы ехали за человеком, знавшим местность, заехали на место и хотели выйти посмотреть. Мы начали переставлять машину и в этот момент заехали на мину. Один из моих собратьев погиб на месте. Другой мой друг тоже в больнице, у него состояние тяжелее, чем у меня. После того, как мы взорвались, я пытался выйти из машины, вышел и другой мой побратим помог нам в эвакуации", — рассказывает Найем.

При этом мина была не российская.

"Точно не российская мина была, потому что россияне на тот момент туда еще не заходили. Или наша была, но кто поставил, с какой целью поставил — это все расследуется, со временем будет понятно… Коммуникация в армии нуждается в улучшении", — признался раненый защитник.

Напомним, в июне Найем на Донбассе получил тяжелое осколочное ранение в голову и глаз, когда их машина наехала на вражескую мину. Сейчас он уже выписался из больницы, хотя и утратил правый глаз.

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