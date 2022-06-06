Адвокат Маси Найем, брат экс-нардепа Мустафы Найема, пришел в сознание.

Об этом он сообщил сам на своем Фейсбуке.

Также он написал, что после ранения лишился глаза.

"Пришел в сознание. Одного глаза у меня не будет никогда. Другим вижу плохо. Был брат, Татка, Костя и родные партнеры компании. Больше переживаю за своего друга, он все еще в коме", - сказано в записи

Как писала "Страна", Найем получил ранение в голову во время боевых действий на Донбассе 5 июня. Его повезли в Днепр на операцию.

Вскоре стало известно, что адвоката прооперировали, его состояние после вмешательства оставалось тяжелым.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все ещё тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении", - сообщал Мустафа Найем.

"Страна" выясняла подробности о ранении Маси Найема. Так, мы узнали, что раненого бойца с передовой вывозил Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Н.Пирогова. Маси Найем получил тяжелое осколочное ранение в голову и глаз.