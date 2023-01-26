Масштабные кадровые ротации произошли в Офисе генпрокурора после увольнения замглавы ведомства Алексея Симоненко. Новыми заместителями генпрокурора Андрея Костина стали Антон Войтенко и Виктория Литвинова, а Алексей Хоменко повышен до первого заместителя.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Алексей Хоменко с сентября 2022 года занимал должность заместителя генпрокурора, а до этого работал руководителем Киевской областной прокуратуры. Теперь он будет заниматься надзором за соблюдением законов органами безопасности.

Антон Войтенко возглавлял Львовскую областную прокуратуру. В Офисе генпрокурора будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами ГБР и деятельность специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах.

Виктория Литвинова работала заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры в составе Офиса генпрокурора. Она и дальше будет заниматься работой специализированной экологической прокуратуры, а также направлениями противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защиты интересов детей.

Костин уже представил своих новых замов коллективу и заявил, что в условиях войны "нет времени на долгие размышления и раскачки".

Напомним, что вчера в пяти регионах Украины были уволены главы областных прокуратур.

В целом за последние дни в Украине произошли массовые отставки высокопоставленных чиновников: губернаторов, заместителей министров и замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Страна" разбиралась, почему началась волна отставок в украинской власти и что стоит за слухами о возможной отставке главы ОП Андрея Ермака.