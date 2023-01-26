Кадровые перестановки в Офисе генпрокурора. Андрей Костин назначил трех новых заместителей
Масштабные кадровые ротации произошли в Офисе генпрокурора после увольнения замглавы ведомства Алексея Симоненко. Новыми заместителями генпрокурора Андрея Костина стали Антон Войтенко и Виктория Литвинова, а Алексей Хоменко повышен до первого заместителя.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Алексей Хоменко с сентября 2022 года занимал должность заместителя генпрокурора, а до этого работал руководителем Киевской областной прокуратуры. Теперь он будет заниматься надзором за соблюдением законов органами безопасности.
Антон Войтенко возглавлял Львовскую областную прокуратуру. В Офисе генпрокурора будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами ГБР и деятельность специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах.
Виктория Литвинова работала заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры в составе Офиса генпрокурора. Она и дальше будет заниматься работой специализированной экологической прокуратуры, а также направлениями противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защиты интересов детей.
Костин уже представил своих новых замов коллективу и заявил, что в условиях войны "нет времени на долгие размышления и раскачки".
Напомним, что вчера в пяти регионах Украины были уволены главы областных прокуратур.
В целом за последние дни в Украине произошли массовые отставки высокопоставленных чиновников: губернаторов, заместителей министров и замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Страна" разбиралась, почему началась волна отставок в украинской власти и что стоит за слухами о возможной отставке главы ОП Андрея Ермака.