Прогнозы, что Алексея Резникова могут заменить на посту министра обороны, косвенно подтверждаются еще из одного источника - от народного депутата Марьяны Безуглой.

В Фейсбуке она поместила анонс того, чем собирается заняться парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Под первым номером в списке мероприятий идет "Новый министр - заслушивание". И хотя профиль министра не указан, учитывая специфику комитета, резонно предположить, что речь идет именно о министре обороны.

То есть, в комитете уже не сомневаются, что Резникова с нынешней должности уберут.

Напомним, что народный депутат Ярослав Железняк предсказывал замену Резникова главой Главного управления разведки Кириллом Будановым.

Сам Резников на пресс-конференции в Киеве уже прокомментировал слухи о своей отставке. И дал понять, что готов к переходу на другую должность, если так решит Зеленский.

"Не один чиновник не вечен в кресле. Не один. Следует быть готовым, что этот этап закончится. Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек – это верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский согласно Конституции. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения. А дальше буду делать то, что мне предложит Зеленский. Я буду делать все для нашей победы. Моя профессия юриста позволяет мне думать оптимистично, что я найду себе интересный проект, чтобы не просто победить в этой войне, но и наказать военных РФ", - сообщил министр обороны.

"Страна" писала о возможной отставке Резникова ещё в среду.

По одной версии его переведут на должность министра по стратегическим отраслям промышленности, по другой - на должность министра юстиции.