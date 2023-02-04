Украина будет использовать основные боевые танки для контрнаступления против российских войск.

Об этом заявил министр Алексей Резников на совместной пресс-конференции в Киеве с вице-премьер-министром – министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

"Танковая коалиция с основными танками стран НАТО нам необходима для контрнаступления. То есть мы будем использовать их в качестве "стального кулака" для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы", – сказал министр.

Между тем после одобрения поставок танков Киев начал требовать от Запада военно-морской флот.

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