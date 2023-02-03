Украина должна получить от Запада военно-морской флот.

Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью немецкому телеканалу Welt.

"В Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот. У Германии есть очень много возможностей для оснащения украинского флота. Это займёт месяцы, а может быть и годы, но мы должны начать", – сказал Мельник.

Напомним, недавно Андрей Мельник заявил, что после поставок немецких танков Украине должны быть переданы также истребители и подводные лодки.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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