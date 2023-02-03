Германия, которая одобрила передачу Украине своих основных боевых танков, отправит нашей стране 88 Leopard-1.

Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на закрытый материал Süddeutsche Zeitung.

Напомним, официально Германия подтвердила отправку, но число машин пока не озвучивается ни правительством, ни обслуживающими танки компаниями.

Напомним, Германия также поставит 14 более современных танков Leopard-2.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.