Украинские солдаты начнут обучаться использованию танков Leopard 2 на следующей неделе.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Сотни украинских солдат уже отправили на места в Германии и Польше. Как отмечает газета, ожидается, что обучение продлится шесть недель.

По словам одного из чиновников, должностные лица сейчас размышляют над тем, как доставить танки на фронт.

"Если вы хотите привезти их вовремя, до апреля, представьте себе, сколько нужно поездов, вагонов, чтобы доставить их туда. И это только танки. (Есть также) запчасти, боеприпасы - а время ограничено", - отметил один из чиновников.

Ранее мы также писали, что украинские танкисты приехали в Великобританию, чтобы обучаться управлять тяжелыми танками Challenger 2.

Кроме того, сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время своего визита в Киев объявил о расширении тренировочной миссии украинских военных в Европе. Общая численность солдат ВСУ, которых обучат европейцы, теперь составит 30 тыс. человек.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, зачем Зеленский устроил массовые обыски у чиновников, Коломойского и Авакова.