Дания хочет выкупить у Германии списанные танки Leopard 1A5, отремонтировать их и передать Украине.

Об этом сообщил директор по продажам немецкой компании Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft (FFG) Торстен Питер, передает OLFI.

По его словам, у FFG есть 99 бывших датских танков типа Leopard 1A5, которые хранятся на складе во Фленсбурге.

"Мы еще не начали реконструкцию ни одного из танков, но мы провели осмотр. Мы пришли к выводу, что у нас может быть 20 танков, отремонтированных и готовых к отправке в течение трех месяцев и еще 20 танков через шесть месяцев", - сказал он.

Источники, близкие к процессу, подтвердили, что правительство планирует выкупить "большое двузначное количество" танков у FFG и отправить их в Украину как можно скорее. Однако это решению еще должно одобрить правительство Германии.

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