Испания отправит Украине 20 бронетранспортеров M113. Шесть танков "Леопард" вывели из консервации
Испания отправит Украине 20 бронетранспортеров M113, но пока не может передать танки Leopard.
Об этом сообщает сайт Europa Press.
В сообщении говорится, что уже идет ремонт шести боевых танков Leopard 2A4, которые Испания готова отправить Украине. Эти танки более десяти лет находились на консервации и теперь нуждаются в восстановлении и модернизации.
Ранее сообщалось, что Испания планирует передать в Украину от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, хранившихся в течение десятилетия в Сарагосе.
Министр обороны страны Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит в Украину танки Leopard 2 уже весной.
Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.
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