Испания планирует передать в Украину от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4.

Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, хранившихся в течение десятилетия в Сарагосе. Испанское Минобороны ведет переговоры с военной промышленностью и другими странами, которые могут внести вклад в ремонт танков.

Испанцы проведут для украинских военных ускоренный курс эксплуатации немецкого танка на маневренном поле Сан-Грегорио в Сарагосе.

Отметим, что газета El Mundo писала что Испания приобрела у Германии в 1998 году 108 таких машин, 53 из них "являются жизнеспособными".

Напомним, министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что Испания отправит в Украину танки Leopard 2 уже весной.

Также сообщалось, что Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2 и поможет в обучении украинских экипажей.

Между тем, Греция не станет передавать Украине танки Leopard-2.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

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