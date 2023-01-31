Есть, много, но только для себя. Греция не станет передавать Украине танки Leopard-2
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что его страна не будет поставлять Украине танки Leopard-2 немецкого производства, которых у этой страны больше всех в Европе, если не брать в расчет Германию.
Об этом сообщил греческий телеканал ERT.
Отказ поставлять "Леопарды" Киеву он объяснил напряжёнными отношениями с Турцией.
"Мы не можем предоставить танки Leopard-2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", - сказал Мицотакис в ходе своего рабочего визита в Японию.
В настоящее время отношения между Грецией и Турцией в очередной раз обострились из-за давнего спора о принадлежности территорий в Эгейском море.
Греция имеет больше танков Leopard, чем любая другая европейская страна: около 350 Leopard 2 и 500 Leopard 1, сообщает Bild.
Также мы писали, что Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине современные истребители, чтобы не "повышать ставки".
Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.