Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что его страна не будет поставлять Украине танки Leopard-2 немецкого производства, которых у этой страны больше всех в Европе, если не брать в расчет Германию.

Об этом сообщил греческий телеканал ERT.

Отказ поставлять "Леопарды" Киеву он объяснил напряжёнными отношениями с Турцией.

"Мы не можем предоставить танки Leopard-2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", - сказал Мицотакис в ходе своего рабочего визита в Японию.

В настоящее время отношения между Грецией и Турцией в очередной раз обострились из-за давнего спора о принадлежности территорий в Эгейском море.

Греция имеет больше танков Leopard, чем любая другая европейская страна: около 350 Leopard 2 и 500 Leopard 1, сообщает Bild.

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