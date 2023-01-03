Министр обороны Хулуси Акар обвинил Грецию в попытке усилить напряжение в Эгейском море. Он также сказал, что Афины не способствуют разрешению конфликтов через диалог.

Об этом он заявил в ходе визита на военный корабль TCG Anadolu, сообщает Hurriyet Daily News.

Министр напомнил, что в рамках НАТО между Турцией и Грецией работает специальный консультационный механизм, и сказал, что Афины "не проводят эти встречи".

"Это саботаж. Некоторые политики и военные пытаются сознательно нарастить напряжение, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем... Они ежедневно просыпаются и начинают делать все возможное, чтобы создать напряжение", - заявил министр.

Глава Минобороны Турции также сказал, что Анкара продолжит действовать "максимально осторожно" и выступает за решение проблем через диалог и инструменты международного права.

Ранее мы писали, что греческий премьер грозил наказанием за нарушение границ страны. Он также не заявил прямо, что обращается к Турции, но из контекста сообщения адресат понятен.

Также сообщалось, что премьер Греции обвинял Турцию в нагнетании напряженности в Эгейском море.