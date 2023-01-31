Недавно избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не будет отправлять Украине снаряды для зенитных танков Gepard, которые передала Киеву Германия.

Об этом пишет газета "Немецкая волна" со ссылкой на совместную пресс-конференцию с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По данным издания, немецкий канцлер лично просил руководство Бразилии поставить Украине снаряды.

Бразильский лидер также уклонился от прямого осуждения агрессии России против Украины. Он заявил лишь, по данным газеты, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны. Лула да Силва считает, что Россия поступила "неправильно".

Напомним, на днях сообщалось, что президент Бразилии отказал Германии в поставке боеприпасов для танков, чтобы те не попали в Украину. Бразильский лидер аргументировал свой отказ тем, "что не стоит провоцировать россиян".

Также мы писали, что Швейцария запретила Германии поставлять Украине боеприпасы и патроны для зенитного танка Gepard. Это применимо до тех пор, пока Украина вовлечена в международный вооруженный конфликт, заявило Министерство экономики.