В России пообещали многомиллионные награды за подбитые танки, которые Запад только еще планирует поставлять в Украину. Кремль поддержал эту инициативу.

Об этом сообщают российские издания.

В конце января российский актер Иван Охлобыстин заявил, что "представители крупного российского бизнеса уполномочили" его оповестить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams.

Кроме того, крупная российская компания ФОРЭС, занимающаяся выпуском оборудования для нефтяных скважин, заявила, что готова заплатить пять миллионов рублей российским военным за уничтожение или захват первых уничтоженных Abrams или Leopard. Последующие иностранные танки будут стоить дешевле – 500 тысяч рублей. За первые сбитые самолеты F-16 и F-15 бизнесмены обещают заплатить 15 миллионов рублей.

В Кремле одобрили эту инициативу. По словам Дмитрия Пескова, премия должна послужить дополнительным стимулом для солдат.

При этом танки западного производства прибудут на передовую не раньше, чем через несколько месяцев, пишет западная пресса.

Сегодня Испания заявила, что планирует передать в Украину от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4.

Техника прибудет в Украину весной.