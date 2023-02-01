Поставки Украине танков странами Запада не приведут к решению конфликта.

Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу ТРТ, передает Hurriyet.

"Я не могу сказать, что считаю, что поставки танков являются шагом для решения. Это рискованно и идет на пользу торговцам оружием. Мы рассчитываем, что западные государства поддержат наши призывы к переговорам между Украиной и Россией", – сказал он.

Как мы уже сообщали, также Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.

А СМИ пишут, что Турция еще и помогает РФ обходить санкции.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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