Берлин одобрил передачу Киеву своих основных боевых танков Leopard-1, которые были сделаны для армии ФРГ после Второй мировой.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление официального представителя правительства Штеффена Хебестрайта.

Он не сообщил никаких подробностей.

"Я не хочу говорить больше на данный момент, это станет более конкретным в ближайшие несколько дней и недель", - сказал он.

Тем не менее, это первое заявление о поставке танков первой версии. Пока что федеральное правительство Германии только объявило о поставке более современных танков Leopard 2 со складов Бундесвера.

Газета пишет, что Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят подготовить десятки танков Leopard 1 для экспорта в Украину.

Точное количество танков, которые могут поставить, концерны не называют.

Leopard 1 - первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он выпускался с середины 60-х до середины 80-х годов. Обещанные на прошлой неделе 14 танков Leopard 2 значительно современнее.

Ранее сообщалось, когда из Германии в Украину доставят первые танки Leopard-2.

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