Загадочное убийство в начале марта 2022 года финансиста и члена украинской делегации на мартовских переговорах с Россией Дениса Киреева не перестает быть источником скандалов.

Как сообщала "Страна", Киреева убили 5 марта 2022 года, и тогда звучала версия об его измене в пользу Москвы, что якобы и послужило мотивом для сотрудников СБУ.

Но практически сразу ГУР Минобороны заявило, что Киреев - это их сотрудник, выполнявший специальное задание в составе переговорной группы.

А уже в январе этого года тема убийства Киреева вновь всплыла. Причем как на страницах западной прессы, так и, что более важно, в официальных заявлениях главы ГУР Кирилла Буданова, который прямым тестом обвинил сотрудников СБУ во внесудебной расправе с важным сотрудником украинской разведки, коим, по его словам, был убитый Киреев.

Вскоре, впрочем, скандал утих после того как Буданов провел встречу с и.о. главы СБУ Малюком и обе стороны заявили, что спецслужбы работают в тесной координации.

Но вопросы по этой темной истории остались.

О них - в статье "Страны".

Убийство и его версии

Вопросы к резонансному убийству Киреева возникли сразу из-за разных версий произошедшего. Само по себе его появление в переговорной группе вызвало удивление.

В Украине Киреев был известен как специалист в банковской сфере, работавший, в том числе, на братьев Андрея и Сергея Клюевых, близких к экс-президенту Виктору Януковичу. Считается, что Киреев в силу своей работы обладал широкими связями в Украине и России, чем привлек внимание разведчиков из ГУР. Киреев согласился сотрудничать с разведкой, как утверждает ее руководитель Кирилл Буданов.

5 марта Киреева убили, как выяснилось вскоре, сотрудники СБУ прямо в центре Киева.

Гибель члена переговорной группы, конечно, вызвала широчайший резонанс, выделившись даже в тогдашнем тревожном новостном потоке. Вопросов было много. Вот лишь некоторые из них: почему Киреева сразу убили, да еще в центре столицы, а не задержали, не вручили подозрение и не отправили под суд, как положено по закону, если его действительно обвиняли в работе на Россию?

Как вообще банкир попал в состав переговорной группы и какая у него была функция?

Ну и главный вопрос возник чуть позже - после того как появилось заявление ГУР, что Киреев был их штатным сотрудником, и "геройски погиб за Украину". Как это вообще могло произойти?

Через какое-то время эта история ушла за новостной горизонт на фоне потока военных новостей, но недавно о ней снова заговорили.

Всеобщее внимание к Кирееву вернули интервью Кирилла Буданова западным СМИ о подоплеке гибели банкира-разведчика.

Американское издание The Wall Street Journal 18 января выпустило большой материал о жизни и смерти Киреева, поговорив с руководителем ГУР, родными и знакомыми банкира.

"Страна" уже пересказывала эту статью.

Если вкратце, киевлянин Киреев избрал для себя банковскую стезю, работая помимо прочего, в местных отделениях западных банков. Он владел иностранными языками, легко находил подход к людям и стал довольно известной фигурой в своей сфере. По данным WSJ, в 2006 году Киреев начал работать у Андрея и Сергея Клюевых, которые были близки к экс-президенту Виктору Януковичу. Когда братья после Евромайдана переехали один за другим в Россию, Киреев помогал руководить некоторыми их активами в Киеве, как утверждают теперь его знакомые.

Благодаря связям с Клюевыми, Киреев занимал руководящие посты в государственных банках, разбогател и обрел влиятельных друзей, помимо прочего - в тогдашней верхушке СБУ. И не только: банкир якобы за счет своего положения завел выгодные знакомства в России, в том числе с тамошними высокопоставленными силовиками.

"В день Военно-морского флота России он общался в Крыму с генералами российских спецслужб и знал многих по имени, по словам друга, который был там с ним", - пишет WSJ.

В 2021 году вхожесть Киреева в серьезный украинский и российский бизнес, как утверждает издание со ссылкой на Буданова, привлекли внимание недавно назначенного руководителя ГУР.

"Несколько лет тому назад генерал Буданов, бывший спецназовец, восстанавливался после ранения в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде (США). Там он познакомился с представителями разведки США и, по словам бывшего высокопоставленного американского чиновника, со временем заработал репутацию надежного партнера и противовеса российскому влиянию в СБУ", - дает весьма многозначительную ремарку издание, по сути противопоставляя Буданова сотрудникам СБУ.

Как сообщил WSJ Буданов, весной 2021 года он пригласил Киреева в штаб-квартиру военной разведки и предложил работать на ГУР. Ставилась задача проникнуть в среду российских спецслужб, используя свои контакты в сферах финансов и безопасности. "У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции, - говорит Буданов. - Поэтому он коммуницировал со всеми, включая очень влиятельных людей".

"Он получал информацию обо всем, - подтвердил Буданов. - Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала - по крайней мере, в наших странах". Кирееву нравилась "роль агента 007", сообщил WSJ один из друзей банкира.

По словам Буданова, Киреев знал о готовящемся вторжении России. И во второй половине дня 23 февраля он передал руководителю ГУР свежие разведданные: российский лидер Владимир Путин отдаст приказ о вторжении ранним утром 24 февраля.

Как утверждает Буданов, банкир сообщил ему, что Россия делает ставку на десант в аэропорту Гостомеля, что под Киевом, откуда начать быстрый штурм столицы. И, по его словам, эта информация дала Украине время на переброску войск в этот район, которые дали отпор российскому десанту и сделали аэропорт непригодным для использования.

По предложению Буданова же Киреев стал одним из украинских переговорщиков с Россией, так как тот знал минимум двух членов российской делегации (кто это, в материале не говорится). Глава ГУР считал, что Киреев через свои связи позволит добиться паузы в боевых действиях и дать больше времени для усиления обороны. Банкир же считал, что участие в переговорах привлечет к нему ненужное внимание, а значит, опасно. "После его появления там всем стала очевидна его связь со спецслужбами, - констатировал Буданов. - К сожалению, ситуация тогда была критической, и нам пришлось идти на риск".

Дальше WSJ, со слов Буданова, описывает гибель Киреева: банкиру позвонили из управления контрразведки СБУ от имени ее начальника Александра Поклада с просьбой о встрече возле Софийского собора. Киреев приехал туда со своими телохранителями и представителями ГУР, но СБУшники их разоружили и уложили лицом вниз, а сами уехали с Киреевым. Примерно через полтора часа ГУРовцам сообщили, что Киреева нашли убитым в затылок.

Еще больше деталей об этом убийстве и самом Кирееве Буданов раскрыл в интервью украинской редакции "Радио Свобода", которое вышло 22 января.

Он снова повторил тезис, что это дело рук СБУ, и сообщил, что расследование по факту гибели уже ведет ГБР.

Буданов настаивает, что Киреев не был ни российским шпионом, ни двойным агентом (а такая версия высказывалась сразу после его убийства). Его проверяли, в том числе на детекторе лжи. А сам он знал Киреева лично с 2009 года, и к Покладу тот поехал якобы после встречи с ним.

Буданов также утверждает, что говорил о Кирееве с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым, который "не смог ничего толком пояснить".

При этом сообщения в СМИ 5 марта о ликвидации российского агента при задержании со ссылкой на правоохранительные органы он назвал намеренной дезинформацией с целью прикрыть людей, совершивших убийство Киреева. Этих сотрудников Буданов, по его собственному утверждению, прекрасно знает.

"Еще раз хочу это подчеркнуть: у тех, кто это намеренно сделал, было целью не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия, чтобы отбить врага… Было определенное количество людей которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила", - заявил Буданов "Радио Свобода", фактически обвинив убийц Киреева в работе на Россию.

А комментировать тему убийства Киреева ему приходится, потому что вокруг этого дела поднимаются "серьезная информационная волна… и очень серьезная волна по противодействию".

Сразу после публикации WSJ появился первый комментарий представителя власти по поводу Киреева. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал причиной убийства отсутствие "единой координации между силовыми структурами", то есть ГУР и СБУ.

В самой СБУ так официально и не прокомментировали эту историю, но и.о. главы спецслужбы Василий Малюк в октябрьском интервью украинскому "Интерфаксу" заявил, что с ГУР у него "полное взаимодействие", и они работают "в унисон".

"Если вы услышите о недоразумениях между нашими спецслужбами и правоохранительными органами – знайте, что это неправда, это специальная информационная операция россиян", - отметил тогда Малюк.

23 января (то есть на следующий день после выхода интервью Буданова "Радио Свобода") состоялась встреча руководителей ГУР и СБУ, о которой официально сообщили обе спецслужбы.

"Слухи о якобы недоразумениях между руководителями ГУР МО Украины и СБУ – враждебные нарративы, которые опровергаются ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага", - сообщил официальный Телеграм-канал ГУР.

По словам пресс-службы СБУ, главы двух ведомств провели рабочее совещание, последствия которого будут "лучшим свидетельством" их "эффективной и слаженной коммуникации".

Цель этой встречи, очевидно, была показать, что между спецслужбами нет разногласий. И, возможно, также продемонстрировать, что у Буданова нет вопросов лично к Малюку, который во время убийства Киреева не руководил спецслужбой.

Но это, естественно, не значит, что вопросов к другим сотрудникам спецслужбы у Буданова не осталось.

А если дело не только в Кирееве

Среди вопросов, вызванных интервью Буданова есть и такой: почему он спустя 10 месяцев после гибели своего штатного сотрудника Киреева вернулся к этой теме, даже еще прямо обвинив в причастности СБУ.

Этому может быть несколько объяснений. Прежде всего - то, которое дал сам Буданов: по факту убийства Киреева идет расследование ГБР, которому противодействуют, чему он хочет помешать, раскрыв детали гибели.

Второе объяснение - это возможное обострение противоречий внутри спецслужб. Уже давно ходят слухи, что Буданов стал очень влиятельной фигурой, которая имеет прямой доступ к президенту, что нравится далеко не всем в окружении Зеленского. И потому публичные заявления Буданова могут быть ответом на интриги против него.

Кроме того, политолог Вадим Карасев напоминает, что у СБУ по-прежнему нет полноправного руководителя, первый замглавы Малюк только исполняет его обязанности.

"Возможно, мы увидели публичную часть борьбы за пост главы СБУ. Буданов, как и его ведомство, успешен и на слуху. Он мог включиться в эту борьбу и не для себя, а, по просьбе Запада, который давно носится с реформой СБУ, которой существует серьезное сопротивление внутри спецслужбы. Не исключено, что историю с Киреевым вытащили наружу, чтобы подтолкнуть Зеленского к нужным переменам. А СБУ - это очень серьезный инструмент поддержания внутриполитической стабильности в руках президента. Так просто без борьбы он это пост не отдаст", - комментирует политолог Карасев "Стране".

В контексте борьбы за кресло главы СБУ напомним, что в материале WSJ упоминается глава контрразведки СБУ Поклад. Как считает журналист Виктор Шлинчак, именно Поклад может быть причиной того, что о Кирееве вспомнили. "Буданов пытается предотвратить возможное назначение [Поклада] на должность руководителя СБУ… Именно Поклад может быть тем человеком, который точно знает, как именно и при каких обстоятельствах погиб Киреев. Поэтому эта тема и выплыла... Как я понимаю, война за должность начальника СБУ выходит на новый уровень", - написал на своей странице в Фейсбуке Шлинчак, связывая с этим и встречу Малюка с Будановым.

Об атаке на Поклада через СМИ говорит и недавно уволенный советник ОП Алексей Арестович, который называет генерала "специалистом экстра-класса". При этом он связывает выход публикаций, направленных против СБУ, с Россией. "Мы непобедимы до тех пор, пока мы едины. Как только мы начинаем "сраться", мы победимы очень быстро - именно на это идет вся российская ставка. В РФ поняли, что на фронте нас не победить", - написал Арестович на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь политолог Руслан Бортник обращает внимание, что выход публикаций о роли СБУ в гибели Киреева совпал с накатом на власть по громким коррупционным разоблачениям во власти и последовавшим за этим отставками, которые еще, по всей видимости не закончены. И, вполне может быть, в том числе, действительно идет невидимая широкой общественности битва и за руководство СБУ (напомним, что в статье WSJ имеющий хороший имидж на Западе Буданов противопоставлялся пронизанному "российским влиянием" СБУ).

"Это странное совпадение. Вроде бы это и не связанные друг с другом вещи. Однако разоблачения в отношении закупок для армии, помощи мирному населению выходили примерно в то же время, что и материалы о Кирееве. Надо полагать, на ОП решили оказать воздействие не только через, так сказать, экономику - это удары по Кириллу Тимошенко и Алексею Резникову, но и через силовые возможности - это СБУ", - комментирует политолог Бортник "Стране".

Еще одним мотивом главы ГУР раскрыть детали работы и гибели Киреева было, как считает Бортник, желание посеять раздор между бывшими украинскими чиновниками, живущими сейчас в России, и российскими силовиками.

"Предположим, что Киреев получал информацию от Клюевых. Потом он передавал все в ГУР, как говорит Буданов. И, раскрывая работу банкира, глава военной разведки, получается, подставляет Клюевых. Если это было целью, то последствий этого "слива" мы не увидели - во всяком случае в публичной сфере", - говорит Бортник.

Впрочем, возможно, по его словам, Буданов, предавая гласности деятельность Киреева по каким-то своим причинам, еще хотел помочь семье банкира сохранить его доброе имя. Тут стоит напомнить, что похоронили Киреева на престижном Байковом кладбище, Зеленский наградил его посмертно.

Означает ли встреча Буданова и Малюка, что острые углы в отношениях двух спецслужб удалось сгладить, мы можем только догадываться.

"Очевидно, что стороны поняли, что пора урегулировать некие спорные вопросы, потому что это наносит ущерб общему делу. Но причины вряд ли исчезли, и нет гарантии, что эти вопросы не проявятся вновь рано или поздно", - считает Бортник.

Но в любом случае дело Киреева уже вряд ли может просто "подвиснуть". Есть публичные заявления со стороны Буданова о том, что некие сотрудники СБУ (которых знает Буданов) совершили убийство сотрудника украинской разведки. И по этому факту расследование так или иначе должно быть доведено до конца. Другое дело, что это может случиться не сейчас, а после окончания войны.