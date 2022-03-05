В Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что член переговорной группы с Россией Денис Киреев был их сотрудником и был убит во время специального задания. Хотя ранее алы информация, что его убили сотрудники СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны на своей странице в Фейсбук.

В ведомство сообщили, что во время выполнения специальных заданий погибли трое разведчиков, сотрудников ГУР Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович и Киреев Денис Борисович.

Ранее "Страна" собрала все версии смерти Дениса Киреева. По самой распространённой версии его убили сотрудники СБУ, заподозрив в госизмене. Таким образом, после заявления ГУР ситуация с его убийством становится еще более загадочной.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

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