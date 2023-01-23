После публикаций в западных СМИ и заявлений руководителя Главного правления разведки Кирилла Буданова о том, что сотрудники СБУ в марте убили сотрудника ГУР Киреева, СБУ и ГУР опубликовали сообщение о встрече и.о. главы СБУ Василия Малюка с Будановым.

СБУ сообщает, что они провели "совместное совещание, результаты которого будут лучшим свидетельством эффективной коммуникации двух ведомств".

А в сообщении ГУР отдельно акцентируется, что "слухи о якобы разногласиях между руководителями ГУР МО Украины и СБУ – вражеские нарративы, которые опровергаются ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага".

Напомним, подробности убийства агента ГУР Киреева рассказала газета The Wall Street Journal. Она утверждала, что Киреева убили сотрудники СБУ. По данным издания, его предварительно вызвали на встречу звонком из офиса начальника контрразведки СБУ Поклада.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева произошло из-за отсутствия единой координации между ГУР и СБУ.

Вскоре после убийства, в марте прошлого года, "Страна" приводила известные на тот момент версии причин преступления.

Ранее в разведке рассказали, почему Буданов уверен в победе Украины в 2023 году.

Также украинская разведка озвучила прогнозируемые направления российского наступления в феврале-марте.