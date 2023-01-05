Заявления главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, что Украина победит в войне в 2023 году, основаны на разведданых, анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

Об этом заявил представитель разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Это не касается прогноза, условно, погоды или гороскопа. Это касается четкой информации, базирующейся на разведданных, анализе ситуации на поле боя, международной ситуации. Поэтому, безусловно, слова Буданова о положительных сдвигах на фронте - прозвучавшие еще летом о событиях осенью и во многих других случаях - это информация, подтверждаемая жизнью и практикой", - сказал Юсов.

Он напомнил, что именно Буданов до 24 февраля предупреждал о полномасштабном вторжении россиян, в которое тогда многие не верили.

"Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно из-за тех внутренних процессов, которые происходят в РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным. Собственно, те месяцы, озвученные, для этого есть основания", - утверждает Юсов.

Ранее Буданов говорил, что весной Украина планирует серьезное наступление, а бои в марте будут самыми жаркими.

Также он утверждает, что Путин болен раком и у него есть двойники.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.